В Чечне почти 300 тысяч человек остались без света

В Чечне около 286 тысяч человек остались без электроснабжения из-за отключения двух линий электропередачи, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Минэнерго России.

«Без электроснабжения остались бытовые потребители (около 286,5 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей — 82 МВт», — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, на подстанции «Акташ» действием защит отключились линии электропередач «Акташ — Гудермес тяговая» и «Ярыкcу — Ойсунгур».

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что почти 900 тысяч человек в Пуэрто-Рико остались без света.

Как отмечалось, отключении электроснабжения произошло из-за падения дерева на линии электропередач.