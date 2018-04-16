Адвокаты обжаловали запрет капитану «Норда» посещать Крым

Решение об избрании меры пресечения в отношении арестованного украинским судом капитана крымского судна «Норд» Владимира Горбенко в виде личного обязательства, которое запрещает покидать Украину и посещать Крым, обжаловано, заявил адвокат Александр Руденко. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы подали апелляцию на второе решение суда, которым была избрана мера пресечения в виде личного обязательства», — отметил адвокат.

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Ранее Владимир Горбенко, капитан арестованного на Украине судна «Норд», заявил, что он и экипаж судна находятся в заложниках у украинских властей.

12 апреля Россия потребовала от Киева прекратить издевательства над экипажем «Норда».