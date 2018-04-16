В результате столкновений в Ереване пострадали 46 человек

После столкновений между полицией и протестующими в центре Еревана за медицинской помощью обратились 46 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление минздрава страны.

«В медицинские учреждения обратились 46 граждан, в том числе шесть полицейских. Часть из них, получив медпомощь, выписана», — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, протестующие получили поверхностные повреждения ног. Полицейские в основном получили ранения острыми и тупыми предметами, одному из них потребовалась операция.

Ранее МИД России порекомендовал избегать мест массового скопления людей в Ереване. Также ранее сообщалось, что демонстранты, протестующие против назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, перекрыли движение в центре Еревана.