Понедельник стал самым теплым 16 апреля в Москве за 70 лет

Погода в Москве в понедельник, 16 апреля, была самой теплой за последние 70 лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста городского метеобюро Татьяну Позднякову.

Ранее отмечалось, что температура воздуха может побить рекорд этого дня, установленный в 1920 году, когда в Москве был зафиксирован 21 градус тепла.

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«О том, побит ли 100-летний рекорд, пока неизвестно. Но этот день в любом случае будет самым теплым за последние 70 лет, потому что до этого самая высокая температура 16 апреля была в 2005 году и составляла 19,5 градуса. У нас уже больше 20 градусов на станции ВДНХ», — сказала Позднякова.

С подробным прогнозом до 20 апреля можно ознакомиться на странице погоды.