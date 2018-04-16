СК приступил к проверке по факту гибели писавшего о «ЧВК Вагнера» журналиста

Следственный комитет приступил к проверке по факту гибели сотрудника информационного агентства «Новый день» Максима Бородина, который в своих материалах освещал деятельность «ЧВК Вагнера», передает радиостанция «Говорит Москва».

Сообщается, что по данным следователей, признаков того, что было совершено преступление, обнаружено не было.

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Бородин скончался в реанимации екатеринбургской больницы №23 после падения с высоты при невыясненных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что директор ЦРУ Майк Помпео в ходе своего выступления в Сенате в четверг 12 апреля, заявил, что американские войска убили «пару сотен» российских наемников в Сирии в результате массированной атаки в начале 2018 года.