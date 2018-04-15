Названа причина крушения самолета под Липецком

Причиной крушения самолета в Липецкой области могли стать техническая неисправность и ошибка пилотирования, передает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет.

«Следствие рассматривает несколько версий крушения легкомоторного самолета в Липецкой области. В том числе ошибка пилотирования и техническая неисправность», — говорится в сообщении.

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Добавляется, что к расследованию привлечены специалисты МАК.

Ранее официальный представитель Московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России Елена Марковская сообщила о начале доследственной проверки по факту крушения легкомоторного самолета в деревне Шаршки в Липецкой области, в результате которого погибли два человека.