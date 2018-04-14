СК начал проверку по факту крушения легкомоторного самолета под Липецком

Официальный представитель Московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России Елена Марковская сообщила о начале доследственной проверки по факту крушения легкомоторного самолета в деревне Шаршки в Липецкой области, в результате которого погибли два человека, передает РИА «Новости».

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по факту крушения легкомоторного самолета в Липецкой области», — сообщила Марковская.

По ее словам, на место происшествия направилась следственно-оперативная группа, был организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Ожидается, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.