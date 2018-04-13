Капитан «Норда»: по факту, мы пленники Украины

Владимир Горбенко, капитан арестованного на Украине судна «Норд», заявил, что он и экипаж судна находятся в заложниках у украинских властей. Об этом он сказал РИА «Новости».

«По факту, мы пленники. С самого первого дня, когда был задержан сейнер. Изначально арест наложен был на судно, но я и десять членов экипажа оказались в заложниках… Я просил судью разрешить мне выезд в Запорожскую область, где проживает родственник, двоюродный брат, готовый меня приютить у себя, но судья отказал. Вот и скитаюсь сейчас по городу Херсону в поисках ночлега. Хотя, сотрудники СБУ помогали мне с лекарствами, это я не скрываю», — сказал Горбенко.

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Капитан отметил, что суды вызвали у него гипертонический криз.

«Сегодня мне и экипажу помогают только юристы, которые тянут нас на свой шее еще с Бердянска... Мы десять дней провели на судне, где не могли ни помыться, ни постирать. Цистерна со сточными водами рассчитана на пять дней, но нам пришлось ею пользоваться десять», — добавил Горбенко.

Ранее Россия потребовала от Киева прекратить издевательства над экипажем «Норда».