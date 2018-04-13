Минпромторг готовит вопросы к докладу ОЗХО по делу Скрипаля

В Министерстве промышленности и торговли России появились вопросы к докладу ОЗХО по делу Скрипаля, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство.

«В докладе отмечается, что техническая группа ОЗХО была проинформирована учеными оборонной научно-технологической лаборатории в Портон-Дауне о структуре химического вещества. Отмечено, что это вещество не входит в перечни веществ, контролируемых Конвенцией о запрещении химического оружия. Формат и наполнение документа вызывают большое количество вопросов. Наши вопросы и комментарии к документу будут подготовлены в кратчайшие сроки по результатам совместной проработки с профильными ведомствами и экспертным сообществом», — сообщается в заявлении министерства.

Ранее сообщалось, что посол России в Британии Александр Яковенко заявил, что российская сторона не знает, что значит термин «Новичок». По сообщениям британских властей, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом под таким названием.