Рыбку и Лесли заключили под стражу после предъявления обвинений

Провинциальный суд города Паттайя предъявил Александру Кириллову (Алексу Лесли), Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и другим задержанным по делу о нелегальном «секс-тренинге» обвинения по второму делу и назначил им меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на секретаря суда.

Отмечается, что второе дело связано с предоставлением услуг сексуального характера в составе преступной группы.

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«Всем восьми были предъявлены обвинения по трем статьям уголовного кодекса Таиланда, и была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня вечером их перевезут в городскую тюрьму Паттайи. Следующее заседание суда по этому делу состоится 24 апреля», — рассказал источник.

По его словам, каждые 12 дней мера пресечения для задержанных будет продлеваться.

Ранее сообщалось, что арестованных по делу о нелегальном «секс-тренинге» перевозят из Бангкока в Паттайю.