Обломки Ми-8 вывезли с места крушения в Хабаровске для исследования

Фрагменты вертолета Ми-8, разбившегося в Хабаровске, вывезли с места крушения, передает РИА «Новости» заявление представителя авиакомпании «Восток», которой принадлежал вертолет.

«Фрагменты вывозят с места крушения на территорию авиакомпании, их складируют в отведенном для этого месте, под укрытием. Дальнейшие действия с фрагментами будут определять председатель комиссии по расследованию — представитель МАК (Межгосударственного авиационного комитета — ред.)», — сказал он.

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Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае после крушения вертолета Ми-8 объявлен траур.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток», который выполнял учебно-тренировочный полет, разбился в Хабаровске 11 апреля в 11.30 (04.30 мск). На борту находились шесть человек, все они погибли.