Празднование Дня селедки в Калининграде займет три дня

Традиционное городское празднование Дня селедки в Калининграде начнется 13 апреля и продлится три дня в новом формате, передает РИА «Новости».

День селедки отмечают в Калининграде с 2006 года. Праздник связан с первой сельдяной экспедицией, ушедшей к берегам Исландии из калининградского порта в апреле 1948 года, с которой начался рыболовецкий флот региона.

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«Народный праздник День селедки за время существования несколько раз менял концепцию и к тому же значительно вырос. В этом году он, во-первых, трансформировался в настоящий гастрономический фестиваль и продлится аж три дня. Во-вторых, организаторы постарались составить программу таким образом, чтобы она была интересна всем возрастам», — рассказала представитель Музея Мирового океана, который проводит праздник, Инесса Зайковская.

Считается, что селедку долгое время не признавали в качестве достойной еды из-за запаха прогорклого рыбьего жира и неприятного горького вкуса. Но в середине XV века голландский рыбак Виллем Якоб Бейкельс придумал перед засолкой удалять из нее жабры, из-за которых рыба горчила, после чего селедка вошла в рацион многих людей.