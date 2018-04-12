Россия потребовала от Киева прекратить издевательства над экипажем «Норда»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва требует от Киева позволить экипажу судна «Норд» беспрепятственно вернуться на родину. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Просто зашкаливающий цинизм украинских властей (Украины) в очередной раз демонстрирует четко характер и все двуличие киевского руководства, которое требуя на каждом шагу и заявляя о приверженности демократии и верховенству права, на деле просто измывается над простыми людьми. Мы требуем от Украины прекратить издевательства над моряками, позволить им беспрепятственно возвратиться в родной Крым. Рассчитываем, что антигуманные действия киевского режима получат надлежащую оценку со стороны мирового правозащитного сообщества», — сказала Захарова.

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По ее словам, Киев уже третью неделю под надуманными предлогами фактически удерживает в качестве заложников экипаж российского судна «Норд».

Она также подчеркнула, что «до тех пор пока наши граждане не будут выпущены с территории Украины, Россия оставляет за собой право ответных мер».

Ранее сообщалось, что украинский суд запретил капитану «Норда» посещать Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.