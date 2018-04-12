Сечин назвал дачу показаний по делу Улюкаева «делом чести»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что пришел на заседание Мосгорсуда по апелляционной жалобе на приговор экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву, поскольку для него это было делом чести, сообщает ТАСС.

Сечин отметил, что хотел, чтобы его показания были учтены судом.

Реклама

«Я надеялся, что суд первой инстанции примет мои письменные показания, к сожалению, этого не произошло. Поэтому как только появилась возможность, я пришел в суд. Для меня это был принципиальный вопрос, потому что я хотел, чтобы мои показания были учтены судом. Я являюсь основным свидетелем и для меня это было делом чести», — сказал глава «Роснефти».

По его словам, он чувствовал свою ответственность, «чтобы борьба с коррупцией в нашей стране получила дополнительный результат».

Поэтому пришел в суд, как только у меня эта возможность появилась», — сказал Сечин.

Глава «Роснефти» также рассказал, что подтвердил в суде свою позицию о незаконном требовании Улюкаевым вознаграждения.