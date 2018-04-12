ОЗХО выяснила, чем отравили Скрипалей

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены токсичным химическим веществом. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на доклад ОЗХО.

Телеканал при этом называет это вещество «Новичком», однако в документе, снимок которого фигурирует в докладе, это название не используется.

Реклама

Эксперты обнаружили частицы отравляющего вещества в пробах, взятых с места отравления Скрипалей в Солсбери. Яд также был найден в образцах крови Скрипалей.

В ОЗХО подчеркнули, что найденное вещество не содержало примесей. В докладе также указывается, что анализы, которые провела организация, подтвердили версию британской стороны.

Ранее стало известно, что организация передала Британии итоги своего расследования инцидента в Солсбери.