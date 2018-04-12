Песков: допрос Сечина — не дело Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией насчет судебного процесса над экс-министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он заявил, что не может ответить на вопрос, был ли уведомлен Кремль о том, что глава «Роснефти» Игорь Сечин явится на допрос в суд.

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«В любом случае он не имеет отношения к Кремлю», — заявил Песков.

Ранее Сечин впервые явился в суд по делу Улюкаева.

Московский городской суд рассматривает жалобу защиты бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева на его приговор по делу о взятке. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.

15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу МЭР Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу размером 130,4 млн руб.