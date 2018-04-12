Допрос Сечина пройдет в закрытом режиме

Мосгорсуд решил допросить главу «Роснефти» Игоря Сечина в закрытом режиме по делу бывшего министра Алексея Улюкаева, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Ходатайство прокурора о проведении допроса в закрытом режиме удовлетворить», — заявила судья.

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Защита настаивала на допросе в открытом режиме. Прокуратура, обосновывая ходатайство, ссылалась на необходимость соблюсти коммерческую тайну.

Ранее Сечин впервые явился в суд по делу Улюкаева.

Московский городской суд рассматривает жалобу защиты бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева на его приговор по делу о взятке. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.

15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу МЭР Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу размером 130,4 млн руб.