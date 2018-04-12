Сибиряк не заплатил налог с выигранных 10 млн рублей и стал фигурантом дела

Житель Красноярского края выиграл крупную сумму денег в лотерею, но не заплатил с нее налог. Теперь против него возбуждено уголовное дело, сообщает в своем телеграм-канале Следственный комитет.

«Уголовное дело по факту неуплаты налога с крупного выигрыша в лотерею возбуждено в отношении 44-летнего жителя Красноярского края», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что в 2014 году мужчина выиграл в более 10 млн руб. С этой суммы он должен был выплатить около 1,3 млн руб. налогов, однако не сделал этого.

Ранее Госдума одобрила изменение правил выдачи выигрышей в лотереях.

По новым правилам, оператор лотереи при продаже лотерейного билета может попросить документ, удостоверяющий личность, если у него возникли сомнения в достижении покупателем возраста 18 лет.