В Москве в четверг ожидается до +10°С

В Москве в четверг, 12 апреля, ожидается до +10°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +8 до +10°С.

Днем переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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«В четверг атмосферное давление в столичном регионе немного понизится, однако все равно останется выше нормы — 753 мм рт. ст. Погоду по-прежнему будет определять антициклон. В Москве осадков не ожидается — на улицах города будет облачно с прояснениями. 12 апреля ночная температура составит -1…+4°С, дневная — +7…+12°С. Ветер прогнозируется восточный 5-10 м/с», — сообщили в центре погоды «Фобос».

Ожидается, что с четверга в Москву вернется солнечная погода.