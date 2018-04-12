Полиция обнаружила нелегальный мусорный полигон за библиотекой МГУ

Сотрудники полиции обнаружили незаконный полигон по утилизации мусора за библиотекой МГУ после поступления обращения Совета по правам человека с жалобами местных жителей на неприятный запах, сообщается на сайте СПЧ.

«В ходе проверки установлено, что по указанному адресу расположен гаражно-строительный комплекс «Стрела», на территории которого неустановленные лица организовали полигон по утилизации отходов без получения соответствующей лицензии», — говорится в тектсе сообщения.

Отмечается, что по итогам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии с ч. 2 статьи 14.1 («Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна)»), назначено проведение административного расследования. Также был направлен запрос в Департамент природопользования города Москвы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 254 («Порча земли»).