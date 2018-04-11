Украинский суд запретил капитану «Норда» посещать Крым

Херсонский суд обязал капитана арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко сдать паспорта и являться к следователю по первому требованию, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры страны.

«Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал ему личное обязательство с запретом посещать территорию Крыма», — заявили в пресс-службе.

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Ранее сообщалось, что Горбенко после освобождения из СИЗО Херсона наденут электронный браслет.

При этом семь членов экипажа крымского рыболовецкого судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками, получили административные штрафы и были отпущены.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.