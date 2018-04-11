Опубликовано видео с места падения вертолета в Хабаровске

Портал amurmedia.ru опубликовал видео с места крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске.

«Мы в начале услышали грохот, потом раздался звук, похожий на взрыв. Мы вышли на улицу и увидели дым», — передает РИА «Новости» слова очевидцев крушения.

Ранее Следственный комитет назвал предварительные причины падения Ми-8 в Хабаровске.

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«Причины рассматриваем стандартные — неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилота», — сказал представитель следствия.

Следователи отметили, что вертолет выполнял учебно-тренировочный полет, на борту находился летный экипаж.

Также ранее стало известно, что при крушении вертолета на улицах Хабаровска погибли шесть человек.