МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и похолодании

Представители управления МЧС по Москве сообщили о похолодании, усилении ветра и мокром снеге на территории Москвы и Подмосковья в ближайшие часы, передает агентство городских новостей «Москва».

«В связи с прохождением по территории Московской области холодного атмосферного фронта в ближайшие один-три часа с сохранением в первой половине ночи 11 апреля местами по области и Москве ожидается усиление северного, северо-восточного ветра с порывами 13-18 м/с, осадки в виде дождя и мокрого снега, резкое понижение температуры воздуха до 0...+5°С градусов», — сообщили в министерстве.

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В связи с погодной ситуацией в столице, в МЧС посоветовали жителям Москвы быть осторожными и внимательными.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 апреля в Москву придет кратковременное похолодание.