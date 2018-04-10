Рыбку и Лесли увозят из Таиланда

Александра Кириллова (Алекс Лесли), Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и других арестованных по делу о нелегальном «секс-тренинге» перевозят из Бангкока в Паттайю, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Суд Паттайи вынес новое постановление о задержании граждан России и Белоруссии, проходящих по делу о нелегальном «секс-тренинге», и группа офицеров отдела сегодня выехала в Бангкок, чтобы перевезти арестованных из Центра временного содержания иммиграционной полиции, находящегося в столице, в тюрьму города Паттайя», — сообщил он.

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Ранее сообщалось, что Рыбку и Лесли обвинили в групповом сутенерстве.

Обвинение, составленное по принятому полицией заявлению, звучит так: «предоставление услуг по удовлетворению полового желания с помощью третьих лиц, вовлеченных в предоставление таковых услуг с их согласия, в составе преступной группы».