Капитана «Норда» выпустили из СИЗО

Капитана арестованного на Украине крымского судна «Норд» Владимира Горбенко выпустили из следственного изолятора, передает РИА «Новости».

По данным агентства, теперь Горбенко должен явиться на допрос в управление Службы безопасности Украины.

Ранее представитель судовладельца крымского «Норда» Анна Шевелева заявила, что капитана судна не хотят выпускать из СИЗО, несмотря на внесенный залог.

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Также сообщалось, что адвокаты Горбенко направились в следственный изолятор, в котором находится арестованный капитан » Норда».

Семь членов экипажа крымского рыболовецкого судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками, получили административные штрафы и были отпущены.