Сестра Савченко не поняла ее добровольного согласия на госпитализацию

Сестра народного депутата Украины Надежды Савченко Вера сообщила о ее планах по госпитализации, отметив, что это «не похоже на Надю», передает «УНН».

«Я хотела договориться о свидании с ней, если не успею сегодня - это завтра, на это следователь ответил, что ее завтра отвезут в больницу и что она выразила об этом желании. Но я не понимаю что происходит, это не похоже на Надю », — сказала Вера Савченко.

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Она также сообщила, что планирует навестить сестру в СИЗО для того, чтобы «разобраться в ситуации». По ее словам, у Надежды за день до этого взяли анализы, результаты которых не огласили до сих пор.

Ранее сообщалось, что мать Савченко рассказала об обысках в квартире у дочери.