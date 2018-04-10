Джонсон обрадовался выздоровлению Юлии Скрипаль

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон обрадовался сообщению о выписке из больницы Юлии Скрипаль и пожелал скорейшего выздоровления экс-полковнику запаса ГРУ Сергею Скрипалю. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

«Это замечательно, что Юлия Скрипаль покинула больницу, и что она полностью и быстро выздоровела. Вновь хочу поблагодарить невероятных сотрудников Национальной службы здравоохранения в Солсбери. Желаю Сергею Скрипалю всего наилучшего и надеюсь, что он тоже быстро поправится», — написал Джонсон.

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Ранее источники сообщали, что Скрипаль выписывают из больницы и что ее увезли в «безопасное место».

Виктория Скрипаль, племянница отравленного в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что его дочь Юлия «отчаянно хочет» вернуться в Россию.

Сообщалось также, что экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии намерены предложить сменить имена и переехать в США, чтобы избежать новых покушений.