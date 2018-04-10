Адвокаты направились в СИЗО к капитану «Норда» с документами о залоге

Адвокаты направились в СИЗО к капитану арестованного на Украине российского судна «Норд» с документами, подтверждающими внесение залога, заявила Анна Шевелева, представитель владельца судна, передает РИА «Новости».

«По закону, после внесения залога человек должен был быть незамедлительно отпущен. Однако несмотря на внесение залога в пятницу, этого не произошло. Горбенко отправлен из ИВС в СИЗО , процедура его «вызволения» значительно осложняется. К делу был подключен уполномоченный по правам человека, но документы по подтверждению залога получены только в 11.30. Адвокаты направились в СИЗО», — сказала она.

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Ранее сообщалось, что экипажу судна «Норд» снова не позволили покинуть Украину.

Семь членов экипажа российского рыболовецкого судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками, получили административные штрафы и были отпущены. Под стражей остается лишь капитан Владимир Горбенко.