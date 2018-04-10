Присяжные признали «приморских партизан» виновными

Присяжные рассмотрения уголовного дела «приморских партизан» признали виновными его фигурантов, передает РИА «Новости».

В конце июня 2017 года началось третье по счету рассмотрение дела «партизан».

Фигуранты Максим Кириллов, Алексей Никитин и Вадим Ковтун не признали вину. Владимир Илютиков и Александр Ковтун, отвечая на вопрос о виновности, сослались на статью 51 конституции России

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(«никто не обязан свидетельствовать против себя самого»).

Половина присяжных выступила за то, что Александр Ковтун заслуживает снисхождения, половина — против. Присяжные сочли заслуживающими снисхождения Вадима Ковтуна, Никитина, Илютикова и Кириллова.

Присяжные признали его доказанным и доказанным факт участия в преступлении фигурантов дела.

В декабре 2016 года сообщалось, что дело «приморских партизан» в третий раз рассмотрят присяжные.

«Приморские партизаны» — неофициальное название группировки, судимой за совершение тяжких преступлений в Приморском крае, в частности в отношении сотрудников органов МВД, в феврале — июне 2010 года.