В Москве во вторник ожидается до +18°С

В Москве во вторник, 10 апреля, ожидается до +18°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +16 до +18°С.

Днем переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее сообщалось, что москвичам пообещали похолодание — оно придет в ночь на 11 апреля.

«Во вторник температура будет еще выше: днем +17-19°С в столице, по области до 15-20°С. Переменная облачность, большая часть суток без осадков, но вечером, с приближением холодного фронта, пройдут кратковременные дожди», — сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что ненастная погода может сохраниться всю ночь.