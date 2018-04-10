Посольство: переселение Скрипалей рассмотрим как похищение граждан России

Пресс-секретарь посольства России в Лондоне заявил, что возможное тайное переселение Скрипалей будет расценено Россией как похищение граждан страны, передает РИА «Новости».

«В случае если тайное переселение Сергея и Юлии Скрипалей все же будет осуществлено, возможность услышать их версию событий 4 марта будет, весьма вероятно, утрачена. В свою очередь, в условиях отсутствия возможности общения с ними весь мир будет иметь полные основания рассматривать эту ситуацию как похищение двух граждан Российской Федерации или, по крайней мере, как их изоляцию», — сказал пресс-секретарь.

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Он подчеркнул, что переселение будет расцениваться как «грубое» нарушение норм международного права. Также он отметил, что британская сторона после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери не выполняет обязательства по Венской конвенции о консульских сношениях и двусторонней Консульской конвенции.

Ранее СМИ сообщали, что Скрипалям предложат сменить имена и переехать в США. Постпред России при ООН Василий Небензя выразил опасение, что при таком развитии событий российская сторона никогда не увидит Скрипалей.