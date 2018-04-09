В Индии фермер с факелом напал на российского велосипедиста

В Индии пострадал гражданин России Олег Вершинин, путешествовавший на велосипеде, передает РИА «Новости».

Уточняется, что 44-летний россиянин, совершавший кругосветное путешествие, остановился возле одного из полей, чтобы переночевать в палатке. Ночью его обнаружил местный фермер и принял за вора. Прежде, чем мужчина смог объясниться с хозяином земли через Google Translate, фермер накинулся на него с факелом. На крики сбежались соседи, которые также приняли участие в избиении.

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В результате происшествия Вершинин получил множественные повреждения, включая рассечение головы, перелом челюсти и боковой кости в области ключицы.

«Посольство, консульский отдел в Нью-Дели, а также генеральное консульство России в Ченнаи находятся в тесном контакте с туристом, его родственниками, а также с полицией города Хайдарабад», — заявили в российской дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что в настоящий момент пострадавший находится в государственной больнице Хайдарабада (штат Телангана) под постоянным присмотром врачей.