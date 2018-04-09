Генпрокуратура связала дела Березовского‍, Литвиненко и Скрипаля

Заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян заявил, что дела Сергея Скрипаля, Бориса Березовского и Александра Литвиненко раскручиваются по одному сценарию, передает РИА «Новости».

«Антироссийская кампания в связи с сообщениями об отравлении бывшего офицера ГРУ Скрипаля и его дочери раскручивается британскими властями по провокационному сценарию, аналогичному тому, который уже использовался для бездоказательных обвинений в адрес Российской Федерации по поводу мнимого покушения на Бориса Березовского в Лондоне летом 2003 года и обстоятельств смерти в Великобритании Александра Литвиненко в ноябре 2006 года», — сказал Карапетян.

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Он подчеркнул, что во всех трех случаях в качестве субъектов провокаций использовались лица, которые преследовались в России за совершение тяжких преступлений.

«Во всех трех случаях проводился массированный вброс бездоказательных обвинений в применении российскими спецслужбами на территории Великобритании отравляющих веществ, в связи с чем заявлялись требования применения санкций против России», — добавил Карапетян.

Ранее МИД России обвинил Британию в невозможности обеспечить безопасность россиян.