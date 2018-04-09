Экипажу судна «Норд» снова не позволили покинуть Украину

Членам экипажа арестованного на Украине российского рыболовецкого судна «Норд» не удалось попасть через украинский пункт пропуска «Чонгар» в Крым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя судовладельца Анну Шевелеву.

По данным судовладельца, украинская сторона гарантировала переход членов команды в Крым через «Чонгар» на основе выданных Россией документов, для обеспечения перехода должна была быть выделена группа пограничников. Позднее постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин опроверг эту информацию.

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«Перехода границы ночью, к сожалению, не произошло. Сейчас экипаж судна отдыхает и отсыпается. Юридическая поддержка отдыхает и начинает готовиться к дальнейшей работе. Ребята все здоровы, скоро ждем от них видеоновостей», — рассказала Шевелева.

Ранее в Киеве опровергли гарантию возвращения экипажа «Норда» в Россию.