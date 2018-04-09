В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6

В японской провинции Симанэ на острове Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

Эпицентр подземных толчков находился в 35 км к юго-западу от города Идзумо, их очаг залегал на глубине 7,9 километров.

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Как отмечается, подземные толчки были зарегистрированы в 16:32 по времени UTC (19:32 мск).

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что в прибрежных водах Гватемалы было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,2.

При этом рядом с подземным толчком силой 5,2 произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,4.