Дом Скрипалей в Солсбери могут снести до осмотра на наличие следов яда

Источники в британской сфере безопасности сообщили о планах руководства города Солсбери, где был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия по возведению трехметровых заборов вокруг мест, которые они посещали перед инцидентом, передает The Mail Online

«Временные ограждения могут быть установлены вокруг этих мест до осени этого года. Охранники из сотрудников полиции скоро приступят к патрулированию этих мест», — сообщил источник в правоохранительных органах.

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По его словам, места, о которых идет речь, планируется держать огороженными на протяжении около шести месяцев. Сам дом, в котором проживали Скрипали в Солсбери, сказал он, могут снести, так как это представляется более эффективным, чем обследовать его в поисках следов отравляющего вещества. Ресторан, который посетили Скрипали перед отравлением, также могут снести.

Ранее племянница Скрипаля Виктория рассказала о желании двоюродной сестры вернуться в Россию.