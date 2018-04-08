Захарова в шутку назвала сбежавшую кошку Скрипаля «подполковник Кошкина»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» пошутила о судьбе кошки, сбежавшей из оцепленного дома отравленного в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Вы знаете, по поводу второго котика под кодовым названием Муся, которая единственная из четверых сбежала, я могу сказать, что подполковник Кошкина находится на территории Великобритании и будет выполнять полученное ей задание. Больше ничего пока сказать не могу», — сказала Захарова.

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О второй кошке, которая жила дома у Скрипалей рассказала племянница Сергея Скрипаля Виктория. На данный момент судьба предположительно сбежавшего животного остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что в посольстве России в Лондоне назвали уничтоженных животных Скрипаля «неудобными уликами».