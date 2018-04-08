В Киеве опровергли гарантию возвращения экипажа «Норда» в Россию

Постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что украинские власти не давали гарантии о возвращении российских моряков на родину, написал политик в свое фейсбуке.

«Важно! Информация распространена сегодня в СМИ о якобы имеющейся договоренности России с властями Украины об организованном пропуске членов экипажа задержанного рыболовного странная ''Норд''... является фейком», — написал Бабин.

Ранее представитель рыбколхоза-судовладельца Анна Шевелелва заявила, что украинские власти гарантировали переход команды российского рыболовного судна «Норд» через пункт пропуска «Чонгар» на границе с Крымом. Также ранее сообщалось, что экипажу судна не позволили покинуть Украину.