Путин подарил патриарху Кириллу уникальное яйцо

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Президент России Владимир Путин подарил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу яйцо «Воскресение Христово». Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава государства и патриарх обменялись подарками во время пасхальной службы в храме Христа Спасителя. Как сообщается, Путин подарил Кириллу яйцо, созданное мастерами Златоуста в Челябинской области.

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Оно выточено из уральского нефрита Таганайского месторождения и помещено в декоративный корпус на подставке, который украшен позолотой и полудрагоценными камнями.

Патриарх также, в свою очередь, преподнес Путину и российскому премьеру Дмитрию Медведеву пасхальные яйца.

Ранее в храме Христа Спасителя прошло Пасхальное богослужение, на котором в том числе присутствовали Путин, Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.