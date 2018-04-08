Адвокат: экипаж судна «Норд» заблокирован в украинской Гоптовке

Экипаж крымского рыболовецкого судна «Норд» заблокирован украинскими пограничниками в пункте пропуска Гоптовка на украинско-российской границе, передает РИА «Новости» заявление адвоката Владимира Войтюка.

«Дипломатические автомобили России с пассажирами, имеющими при себе официальные документы — временные удостоверения для выезда за границу, заблокированы украинскими пограничниками в пункте пропуска Гоптовка», — сказал Войтюк.

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Речь идет о девяти членах экипажа судна «Норд». По словам адвоката, Украиной нарушается международное законодательство о возможности выезда лица из страны по легальным документам.

«Пограничниками выкрадены документы граждан под видом проверки и заблокировано какое-либо передвижение. Также пограничники под угрозой задержания держат в страхе людей, которые находятся в автомобиле и вынуждены сидеть в закрытой машине», — добавил он.

По его словам, адвокаты уже восемь часов не могут пробиться к людям из-за препятствования пограничниками.

Семь членов экипажа российского рыболовецкого судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками, получили административные штрафы и были отпущены. Под стражей остается лишь капитан Владимир Горбенко.