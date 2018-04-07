Упавший на рельсы на станции «Курская» лишился ног

На станции «Курская» синей ветки столичного метро мужчина упал под прибывающий поезд, он лишился ног. Об этом рассказал глава пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, передает агентство «Москва».

По его словам, в 15.25 на рельсы упал 27-летний житель СНГ. Машинист, заметив мужчину, применил экстренное торможение, однако пассажир оказался под поездом. На место вызвали «скорую».

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В 16.09 пострадавший был извлечен, после чего госпитализирован в НИИ им. Н.Склифосовского с предварительным диагнозом «ампутация нижних конечностей», добавил Мышляев.

По словам представителя УВД подземки, очевидцы подтвердили, что мужчина сам бросился на пути.

«Информация о произошедшем была незамедлительно направлена в прокуратуру на Московском метрополитене. Все службы сработали слаженно и оперативно», — отметил Мышляев.

Ранее сообщалось, что на синей ветке московского метро встали поезда из-за падения пассажира.