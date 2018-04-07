В Петербурге начали проверку приземления самолета с неисправным шасси

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту приземления в петербургском аэропорту Пулково самолета с неисправной стойкой шасси, сообщается на сайте ведомства.

«Северо-Западной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности на воздушном транспорте в связи с неисправностью воздушного судна авиакомпании Белавия рейс В2-943 Минск – Санкт-Петербург. По предварительной информации установлено, что 7 апреля 2018 года около 00:05 после приземления в аэропорту Пулково указанного воздушного судна обнаружена неисправность передней стойки шасси. В этой связи 62 пассажира были выведены на посадку с рулежной дорожки. Пострадавших нет. Аэропорт работает в штатном режиме», — говорится в тексте официального сообщения.

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Отмечается, что по факту произошедшего в Пулково выезжал заместитель Санкт-Петербургского транспортного прокурора Алексей Оптовкин.

Ранее сообщалось, что в Москве приземлился самолет с лопнувшим шасси.