Организация по защите животных требует расследовать гибель животных Скрипаля

Отделение организации по защите животных PETA в Великобритании в своем твиттере разместило призыв с требование расследовать обстоятельства гибели морских свинок и усыпления кота бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Никто не должен был оставлять этих животных в доме, так же, как нельзя оставлять детей — очевидно, что их необходимо было спасти. PETA призывает провести расследование для того, чтобы определить, как такое могло произойти и удостовериться, что были выполнены предусмотренные меры», — говорится в тексте сообщения.

Реклама

Глава отделения организации в Британии Элиза Аллен назвала смерть животных «трагедией» и возложила ответственность на власти страны, передает Independent.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила недоумение действиями британских правоохранительных органов в ситуации с животными Скрипаля, которе, по ее словам, могли стать важными уликами в деле о его отравлении. В Скотленд-Ярде отказались комментировать ситуацию с животными Скрипаля.