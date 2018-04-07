Экипаж судна «Норд» отпустили на свободу без капитана

Представитель керченского рыбколхоза имени 1 Мая, владеющего арестованным на Украине рыболовецким судном «Норд», Анна Шевелева сообщила, что экипаж судна больше не удерживается и был отпущен на свободу, передает РИА «Новости».

«Команда, за исключением капитана, находится на свободе. Сейчас они все в Мариуполе. Но им еще необходимо 10-го явиться на допрос в СБУ в связи с делом капитана», — заявила

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Шевелева

Ранее сообщалось, что суд в Мариуполе принял решение о наложении на экипаж арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд» административных штрафов.

Украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд» с 10 членами экипажа 25 марта. Управление ФСБ Крыма открыло дело в соответствии со статьей «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава». 30 марта украинский суд арестовал судно «Норд».