Племянница Скрипаля прокомментировала отказ в британской визе

Виктория Скрипаль, племянница отравленного в Британии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отреагировала на отказ в предоставлении британской визы. Об этом сообщает Sky News.

«Я была уверена, что так и будет. Вы все ожидали чего-то другого. Конечно, я понимала, что мне визу не дадут. Им (британцам. — «Газета.Ru»), должно быть, есть что скрывать», — сказал Виктория Скрипаль.

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Ранее журналист телеканала «Би-би-си» сообщил, что британские власти отказали племяннице Скрипаля в предоставлении визы.

Sky News также приводит комментарий МВД Британии.

«Мы отказали заявлению на предоставление гостевой визы Виктории Скрипаль, поскольку оно не соответствовало иммиграционным правилам», — сообщили в министерстве.

6 апреля стало известно, что Сергей Скрипаль вышел из критического состояния.