СМИ назвали место производства «Новичка»

Представители разведслужбы Великобритании заявили, что вещество, которым отравились экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, якобы было произведено на территории военной научно-исследовательской базы в городе Шиханы под Саратовом. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, об этом представители разведки сказали на специальном инструктивном совещании союзников Британии. При этом данное мероприятие было организовано с целью «убедить мировых лидеров в том, что за отравлением стоит Москва».

Реклама

Как отмечается, в ходе этого совещания представители Британии объявили, что «химическое вещество «Новичок» было произведено на объекте Шиханы в юго-западной части России».

При этом, по информации газеты, этот брифинг привел к высылке более 150 российских дипломатов из 28 стран.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя допустил, что против отца и дочери Скрипалей был совершен теракт.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.