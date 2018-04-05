Капитан судна «Норд» отпущен из зала суда

Херсонский городской суд освободил до основного разбирательства капитана арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал адвокат Дмитрий Щербина.

«Суд освободил до основного разбирательства. Завтра будет слушаться мера пресечения в 13.30», — сказал Щербина.

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Ранее пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик заявила, что херсонский городской суд перенес заседание, на котором будет выбрана мера пресечения капитану задержанного на Украине российского судна «Норд».

Также ранее Кремль пообещал защитить моряков «Норда». В МИД России тоже пообещали задействовать все механизмы для освобождения моряков.