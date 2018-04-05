СБУ обвинила Генштаб России в организации теракта в Киеве

Украинская служба безопасности обвинила Генштаб России в организации теракта рядом со зданием телеканала «Эспрессо» в Киеве, в результате которого пострадали депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передает РИА «Новости».

«Организатор преступления – неустановленное лицо мужского пола, представитель главного управления генерального штаба Вооруженных сил России, который прибыл из России на Украину, где находился в период с 9 сентября по 11 сентября 2017 и с 10 октября по 15 октября 2017 года», — заявил заместитель главы службы безопасности Украины Виктор Кононенко.

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Кононенко также сообщил, что в деле фигурируют еще четыре человека, трое из которых — украинцы, чьи личности были установлены. Двое из них по данным следователей являются исполнителями теракта и скрываются на территории России. Еще один гражданин Украины был задержан по данному делу и находится под стражей. Всем троим был присвоен официальный статус подозреваемых.

Задержанному мужчине вменяется «пособничество в теракте, которое привело к гибели людей», и «незаконное хранение и производство взрывных устройств», двух других подозревают по статьям «посягательство на жизнь общественного деятеля», «террористический акт» и «незаконное хранение оружия». Следствие планирует обратиться к России по поводу выдачи фигурантов дела.

Заместитель прокурора Киева не назвал мотивов нападения, однако подчеркнул, что «с учетом полученной информации, именно Мосийчук был им нужен».

Взрыв в Киеве произошел неподалеку от телеканала «Эспрессо» в конце октября 2017 года. В результате произошедшего погибли проходивший мимо бывший сотрудник министерства внутренних дел Украины и старший сержант полиции. Также пострадали четыре человека, среди которых оказался депутат Рады Игорь Мосийчук.