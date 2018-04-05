Стали известны подробности разговора Юлии Скрипаль с родственницей

Юлия Скрипаль, которую вместе с отцом, экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем пытались отравить в британском Солсбери, считает, что ее двоюродной сестре Виктории не дадут визу в Великобританию.

Такое мнение она высказала во время телефонного разговора, обнародованного в эфире программы «60 минут» телеканала «Россия 1». Ведущие телеканала оговорились, что у них нет доказательств подлинности записи, хотя она была предоставлена самой Викторией Скрипаль.

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«Если я завтра получу визу, я к тебе в понедельник прилечу», — сказала Виктория .

«Тебе визу никто не даст, Вика», — ответила Юлия.

«В общем, я тоже так думаю», — подытожила ее двоюродная сестра.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обвинил Россию в попытке скомпрометировать расследование дела Скрипаля.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.