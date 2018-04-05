При обрушении шахты в Грузии погибли шесть человек

В результате обрушения свода шахты на западе Грузии погибли шесть человек, еще трое получили ранения, сообщается на сайте МВД страны.

«5 апреля текущего года поступило сообщение, что несколько человек получили ранения в городе Ткибули в районе шахты имени Менделя. На место происшествия отправились правоохранительные органы и скорая помощь», — сообщается на сайте.

Реклама

На сайте ведомства назвали имена всех погибших. Также отмечается, что еще три человека получили ранения.

Согласно предварительной информации, в шахте деформировалась стена, из-за чего обрушился свод. В данный момент ведется расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в аварии с подъемником в Грузии пострадали четверо россиян.